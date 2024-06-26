Новобудови чи вторинка: яке житло і чому обирають українці

Серед українців є багато різних думок про купівлю житла у різних типах будинків. Хтось вважає новобудови більш комфортними, а комусь старі будинки видаються надійнішими. Якому виду нерухомості наразі надають перевагу та чому – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Кількість пропозицій та попиту на об'єкти, розташовані у будинках старого житлового фонду, є більшою. Відповідь на те, чому так склалось, насправді проста – об'єктів старого житлового фонду в рази більше, адже туди входять і "сталінки", і "хрущівки", що почали споруджуватись ще з 1930-х років. Тому таких будинків і, відповідно, житла у них значно більше за новобудови.

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Ситуація на ринку нерухомості у різних областях України

Загалом по Україні ситуація з попитом на різні типи житла неоднозначна та дуже залежить від конкретного регіону. Наприклад, у західних областях України дуже сильно виражений попит на новобудови, які активно зводять в обласних центрах.

Окремо тут хочеться відзначити Івано-Франківськ, який розглядають з інвестиційного погляду не лише місцеве населення, а й жителі інших регіонів. Також зростання пропозиції, попиту та загалом сприятливу ситуацію на ринку нерухомості можна прослідкувати у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Щодо Києва, то у столиці теж досить високий попит на новобудови, частина нових об'єктів продовжує будуватись, проте є й ті, що досі заморожені. Загалом ринок нерухомості у Києві має відносно позитивний вигляд, з відновленням на 80 – 85% від довоєнного рівня на період квітня 2024 року.

На Півдні, зокрема в Одесі, на жаль, зараз відбувається спад на ринку, який пов'язаний із частими обстрілами та вимкненням електроенергії. Невелике збільшення попиту можна побачити у Дніпрі, де відносно решти великих міст регіону більш-менш стабільна ситуація. Проте все ж рівень запиту на житло від населення приблизно складає 65% від довоєнного. Часткове зростання попиту відбулось і у північних областях, зокрема в Чернігові, проте все ж до довоєнного рівня залишається далеко.

Із загальних тенденцій, притаманних загальноукраїнському ринку, можна простежити попит на вже готове житло, куди можна одразу заїхати та жити. Проте і з погляду інвестицій люди теж продовжують розглядати купівлю нерухомості.

Наприклад, значні фінансові вливання зараз відбуваються на ринку нерухомості Львова та точково у різних курортних селищах та містечках у Карпатах. Тобто у цьому регіоні ринок нерухомості почуває себе чудово. Звісно, так не всюди і є регіональні перекоси, які здебільшого пов'язані з безпековою, а також з економічною ситуацією в областях.

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Як ситуація на ринку розвиватиметься далі

В середньому серед українців віком 18 – 40 років вже давно спостерігається великий попит на первинну нерухомість. До повномасштабного вторгнення був своєрідний сплеск на купівлю житла на етапі котловану. Так в кінцевому результаті після продажу (якщо житло купували для інвестицій) можна було отримати до 10 – 30% вигоди.

Звісно, зараз українці стриманіше поводяться у питаннях вкладень в нерухомість, проте інтерес до купівлі квартир саме у новобудовах залишається. Відповідає запиту і кількість пропозицій – зараз будується багато цікавих об'єктів з продуманим плануванням та розвиненою інфраструктурою. Плюс самі будівлі старого житлового фонду зношуються, що теж сприяє підвищеному попиту на нове житло.

За результатами нашого опитування, головними перевагами покупки житла в новобудовах українці вважають:

комунікації та сучасні технології у будівництві (59%),

покращене планування (52%),

розвинену внутрішню та зовнішню інфраструктури (47%),

парковку та дитячі майданчики (39%),

упорядковану територію (34%),

безпеку (38%),

зовнішній вигляд будинку (38%).

Серед інших переваг респонденти також відзначили нижчу ціну (якщо здійснювати покупку нерухомості на ранніх етапах будівництва), можливість індивідуального опалення та оформлення купівлі через єОселю. Щодо недоліків покупки житла у новобудові, то найбільше українці остерігаються ризиків, пов'язаних із якістю будівництва та проблемними забудовниками.

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Щодо нерухомості на вторинному ринку, респонденти головною перевагою покупки житла у старих будинках вважають:

широкий вибір варіантів (45%),

можливість швидко заселитись (44%),

нижчу ціну у порівнянні з новобудовами (41%),

можливість одразу оцінити якість ремонту та квартири (34%);

економію на ремонті (19%).

Водночас серед головних недоліків покупки на вторинному ринку респонденти відзначили зношеність будинків та застарілі комунікації, а також погані тепло- та шумоізоляцію.

Обираючи житло для купівлі, першочерговими для українців є: вартість, розташування, стан будинку, планування та площа квартири, стан житла та якість ремонту, розвиненість інфраструктури, поверх та сторона, сусіди, наявність паркомісць та укриття.

На питання про те, якому житлу нададуть перевагу при покупці, опитані відповіли: 54,73% – оберуть об'єкти нового житлового фонду (від 2011 року), 14,42% – будинки житлового фонду 2001 – 2010 років, 11,56% – об'єкти старої забудови (сталінка, хрущовка, чешка), 9,69% – будинки житлового фонду 1980 – 90-х років та 9,60% – будинки житлового фонду 1991 – 2000 років.

Таким чином можна простежити настрої українців щодо вибору об'єктів забудови при купівлі житла. Більша частина респондентів обрали б при можливості новобудову, що в поєднанні з активним будівництвом нових житлових будинків та сприятливою воєнно-економічною ситуацією в країні сприятиме тому, що в найближчому часі попит на новобудови перевищить об'єкти старої забудови.