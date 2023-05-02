Чи допускає Захід закінчення війни шляхом компромісу: пояснення Шейтельмана

Захід може допускати закінчення війни шляхом компромісу. Однак цей метод не включає територіальні поступки України.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Між іншим, у МЗС України не виключають, що Китай може бути посередником у припиненні війни.

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Світ допускає компроміс

Шейтельман зазначив, що світ допускає компроміс. Однак це не територіальний компроміс. Теоретично можна припустити такий варіант. Умовно якимось в.о. президента Росії стане Патрушев. Він приїде до США, Європи та Китаю і скаже, що я не можу одразу забрати всі війська в Україні, бо це призведе до громадянської війни.

Далі він може запропонувати наступне. Ми зараз відступаємо на позиції 24 лютого 2022 року, потім протягом року виводимо війська з Донецька та Луганська, а потім протягом 5 років – з Криму. Чи влаштує це Україну – питання, а ось Захід і США, я впевнений, це влаштує,

– зауважив політтехнолог.

Однак, зрозуміло, що Україна не повірить Росії, і це розумно, бо довіряти Москві неправильно. Тому треба проробити справжній гарантійний механізм, а не як Будапештський меморандум. Умовно 2 травня 2028 року Крим має повернутись Україні, і цього ж дня Україна має ввійти в НАТО.

"Якщо Росія не виведе війська, то НАТО буде зобов'язаний завдати удар по російських військах у Криму. Таке, напевно, нас улаштує. Ось такі часові, а не територіальні компроміси можливі", – наголосив Шейтельман.

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Росія заселила в Крим до мільйона людей

Цифру "5" років умовно візьмуть не зі стелі. Зокрема, рік тому під час перемовин у Стамбулі, нам пропонували 7 років обговорювати статус Криму. Потім на це вже ніхто не погодився, як не погодиться й зараз. У Крим Росія завезла фактично мільйон людей.

Вони мають бути депортовані в Росію. Їх треба десь розмістити, розселити в якихось бараках, треба побудувати фактично мільйонне місто. Якщо ж депортація за один день – це біженці з Сирії. І такий сценарій буде, якщо ми Крим будемо звільняти військовим шляхом,

– підкреслив політтехнолог.

Якщо ЗСУ зайдуть у Крим, то росіяни будуть тікати ледь не на човнах через Керченську протоку. А так поступове виселення, коли Росія має забрати всі свої залишки з Криму, включно з ядерною зброєю, бо говорять, що вона там є.

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