Конкурентоздатність видобувної промисловості може серйозно погіршитися, – Пендзин

Світові ціни на залізну руду та метал продовжують падати. За оцінками аналітиків, попит на металопродукцію нині нижчий, ніж у 2019 році, коли карантинні обмеження ще не діяли.

Водночас попри песимістичні очікування учасників ринку депутати все одно ухвалюють закон 5600, яким суттєво збільшують рентні платежі з продажу залізної руди. За прогнозами економістів – додаткове навантаження на підприємства металургійної галузі становитиме майже 5 мільярдів гривень.

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Економіст Олег Пендзин сказав: "Сьогодні конкурентоздатність видобувної промисловості може серйозно погіршитися у зв'язку з додатковими податковими вантаженнями".

Додаткове навантаження очікується приблизно на рівні 4 – 5 мільярдів гривень щороку додатково. Ми ж розуміємо, що ті гроші треба зібрати. А взагалі податкове навантаження у зв'язку з прийняттям цього закону збільшено на 50 мільярдів гривень,

– сказав Олег Пендзин

Вимушене падіння ділової активності

На думку економіста, влада України проводить непослідовну податкову політику і, на відміну від європейських держав, не хоче підтримувати бізнес через вимушене падіння ділової активності.

"Ми приймаємо з помпою з криками бюджетну декларацію на 3 роки і тут же міняємо правила гри. Ми міняємо правила гри, коли це не можна робити. І власне в цьому проблема українського бізнесу. Чому український бізнес у нас на стільки важкий і чому ми весь час говоримо про проблеми з інвестиційним кліматом", – сказав економіст Олег Пендзин.

Світові ціни на залізну руду та метал продовжують падати: дивіться відео