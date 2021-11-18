Копання ями й інсценування, – Монастирський розповів про замовлення вбивства Лещенка

В Україні хотіли вбити міністра аграрної політики Романа Лещенка і для цього навіть знайшли кілера. Замовники не вперше "прибирали ворога" і поліцейським довелося провести інсценізацію.

Очільник МВС пояснив, як саме відбулось інсценування. Про це Денис Монастирський розповів на брифінгу 18 листопада.

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Навіщо потрібна була інсценізація

Замах був пов'язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. Монастирський розповів, що замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України.

Спершу вони замовили вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Цей колектор, за словами міністра, взяв у американця 150 тисяч доларів, які не повернув, через що той вирішив його вбити. Виконавцем злочину був кілер, якого знайшла українка.

Було імітоване викрадення, особа поміщена в один з будинків під Києвом. Замовники, громадянка України та громадянин США, приїхали туди, щоб пересвідчитись, що дійсно було виконане замовлення,

– розповів Монастирський.

Під час брифінгу показали відео та фото інсценування злочину. На кадрах зімітували вбивство та нібито поховання громадянина.

Лещенко – "наступне замовлення"

Далі зловмисники відразу "звернулись по наступне замовлення". Наступна жертва – людина, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році". Якраз нею і був Роман Лещенко.

Міністр розповів, що 17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення".

Кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку. За словами голови МВС, громадянин США мав виїхати з України, й тоді мали здійснити злочин.

Після цього цю особу затримали, а згодом поінформували про злочин Романа Лещенка. Монастирський пояснив, що за такі злочини передбачене довічне ув'язнення.

Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео

Коротко про замовлення вбивства міністра