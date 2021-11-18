Копання ями й інсценування, – Монастирський розповів про замовлення вбивства Лещенка
Джерело:24 канал
В Україні хотіли вбити міністра аграрної політики Романа Лещенка і для цього навіть знайшли кілера. Замовники не вперше "прибирали ворога" і поліцейським довелося провести інсценізацію.
Очільник МВС пояснив, як саме відбулось інсценування. Про це Денис Монастирський розповів на брифінгу 18 листопада.
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Навіщо потрібна була інсценізація
Замах був пов'язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду. Монастирський розповів, що замовниками замаху були 2 людини – громадянин США та громадянка України.
Спершу вони замовили вбивство колектора, який "вибивав" борги з партнера цього американця, з яким той працював у 2018 році. Цей колектор, за словами міністра, взяв у американця 150 тисяч доларів, які не повернув, через що той вирішив його вбити. Виконавцем злочину був кілер, якого знайшла українка.
Було імітоване викрадення, особа поміщена в один з будинків під Києвом. Замовники, громадянка України та громадянин США, приїхали туди, щоб пересвідчитись, що дійсно було виконане замовлення,
– розповів Монастирський.
Під час брифінгу показали відео та фото інсценування злочину. На кадрах зімітували вбивство та нібито поховання громадянина.
Лещенко – "наступне замовлення"
Далі зловмисники відразу "звернулись по наступне замовлення". Наступна жертва – людина, "з якою вони співпрацювали та у якої намагались відібрати майно та вибити уявні борги, які були в 2018 році". Якраз нею і був Роман Лещенко.
Міністр розповів, що 17 листопада ввечері замовник та кілер зустрілись в ресторані. Саме там вони "обговорили всю оперативну ситуацію замовлення".
Кілеру заплатили 20 тисяч доларів завдатку. За словами голови МВС, громадянин США мав виїхати з України, й тоді мали здійснити злочин.
Після цього цю особу затримали, а згодом поінформували про злочин Романа Лещенка. Монастирський пояснив, що за такі злочини передбачене довічне ув'язнення.
Брифінг Дениса Монастирського: дивіться відео
Коротко про замовлення вбивства міністра
- 18 листопада група зловмисників планувала здійснити замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що зловмисників, які планували здійснити напад, вже затримали правоохоронці.
- Інформацію про підготовку замаху правоохоронці отримали кілька місяців тому. Поліція працювала під контролем Офісу генпрокурора.
- Сам Роман Лещенко дізнався про замах на нього за пів години до брифінгу. Політик наголосив, що з 2020 року його сім'ї неодноразово погрожували.