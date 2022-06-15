Користуються ситуацією, – Коваленко припустив, чому Молдова і Грузія долучились до "Рамштайну-3"

Молдова і Грузія приєдналися до зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", який присвячений наданню військової допомоги Україні.

У Грузії та Молдови, звісно, є те, чим вони можуть допомогти Україні. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

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Проте, за його словами, є 2 проблеми й вони стосуються саме Грузії. Перша проблема – це влада, яка зараз є в Грузії, адже вона немає своєї позиції й скоріше балансуюча. Навіть більше проросійська, ніж проукраїнська.

Другим пунктом Олександр Коваленко назвав проблему логістики, яка є у Грузії стосовно постачання усього необхідного Україні.

Молдова

За словами Олександра Коваленка, у Молдови дійсно не така вже й сильна армія. Навіть слабша, ніж незаконні військові формування, що знаходяться в Придністровʼї.

У неї не так багато зброї, яку б вона могла передати Україні. Але Молдова це досить важливий логістичний вузол, який не використовується,

– повідомив Олександр Коваленко.

"Молдова зайняла позицію, що вона не надає логістичні магістралі, дороги, шляхи для того, щоб транзитом транспортувати військову техніку, озброєння та все інше обладнання до України. Вона не надає навіть свій повітряний простір, щоб полегшити транспортування в Україну зброї від наших міжнародних партнерів", – акцентував військово-політичний оглядач.

Яка мета Молдови та Грузії в "Рамштайн-3"

Олександр Коваленко зазначив, що Молдова, як і Грузія, намагаються використати ситуацію з Україною, щоб разом прискорити свій вступ в Європейський Союз і НАТО.

Тобто вони намагаються зараз використати цю ситуацію,

– розповів Олександр Коваленко.

"Але я не виключаю, що все ж таки в Молдові бачать реальну загрозу для себе від Придністровʼя. Й розуміють, що позиція "страуса" вже не надає їм якоїсь користі. Тому вони й повинні приймати якесь рішення. Як мінімум, надати свою територію для того, щоб без перешкод було зʼєднання в Одеській області через Паланку", – підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір".

Останні новини щодо зустрічі "Рамштайн-3"

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Очільник Пентагону Ллойд Остін виступив із промовою. Там зібралися міністри оборони понад 55 країн. Серед них представники ЄС та НАТО.

Це вже третя така зустріч, під час якої обговорюють питання про підтримку України у війні з Росією. Насамперед – про нагальні потреби України, які потрібні для протистояння агресору.

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