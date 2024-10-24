Підпалюють і перевертають автівки: у Челябінській області почалися стихійні мітинги

У місті Коркіно під Челябінськом увечері 24 жовтня почалися стихійні мітинги. Тисячі людей вийшли на акцію після вбивства 40-річної таксистки.

Як повідомляють у росЗМІ, на мітинг у Коркіно вийшли тисячі росіян, які вимагають покарати підозрюваних. Нині правоохоронці розганяють та затримують учасників мітингу, передає 24 Канал.

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Під Челябінськом почалися мітинги після резонансного вбивства

У Челябінській області у місті Коркіно тисячі мешканців вийшли на вулиці, вимагаючи покарання для підозрюваних у вбивстві. Росіяни почали перевертати автівки та підпалювати їх, а також кидають каміння у вікна ймовірних вбивць.

Як пишуть росЗМІ, 23 жовтня неподалік у Коркіно знайшли мертвою 40-річну таксистку Єлєну Сарафанову. Її тіло знайшли на одній з вулиць міста з ножовими пораненнями. Місцеві телеграм-канали пишуть, що перед смертю таксиста приїхала на виклик до сім'ї ромів, яка живе у Коркіно.



Таксистка, яку вбили у Коркіно / Фото з мережі

Одного з підозрюваних вже затримали – це 17-річний підліток. За даними слідства, під час поїздки між ним та таксисткою стався конфлікт, після якого хлопець завдав жінці не менше чотирьох ножових поранень у груди. Відомо, що у Сарафанової залишилося двоє дітей.



Підозрювані у вбивстві таксистки / Фото з мережі

Резонансне вбивство наскільки обурило росіян, що ті вийшли на стихійні мітинги. Так, біля будинку підозрюваних росіяни перевернули і підпалили автівки.

Росіяни на мітингу перевертають автівку: дивіться відео

Підпалили автівку на мітингу: дивіться відео

Вочевидь, росіяни вирішили влаштувати самосуд, адже намагаються потрапити у будинок, де живе другий підозрюваний у вбивстві таксистки. Свідки стверджують, що з будинку підозрюваних хтось вистрелив у натовп і це спровокувало хвилю конфліктів.

У протестувальників вистрілили з будинку: дивіться відео

Люди намагаються потрапити у дім підозрюваних: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика, 18+)

На інших кадрах показали, що люди також кидали каміння у вікна будинку, де живуть підозрювані.

Мітингувальники кидають каміння: дивіться відео

Також мітингувальники почали суперечки з правоохоронцями. Вони вимагають притягнути відповідальних за вбивство жінки-таксистки до відповідальності.

Мітингувальники спілкуються з правоохоронцями: дивіться відео

Наразі відомо про щонайменше 2 поранених під час мітингу. Їх госпіталізували.

Крім того, поліція також затримала кількох учасників стихійних мітингів. Наразі точна кількість затриманих невідома, проте місцеві ЗМІ пишуть про щонайменше 30 осіб, яких "спакували" правоохоронці.

Російські "правоохоронці" почали лупцювати тих, хто був на мітингу та саджати їх в автозаки.

Поліцейські били і затримували мітингувальників: дивіться відео

Мітингувальників "пакують" поліцейські: дивіться відео

У ЗМІ також пишуть, що після стихійних мітингів та протестів сім'ї ромів почали виїжджати з міста. Водночас місцева влада ніяк не коментує події у Коркіно.