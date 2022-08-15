Скільки коштуватиме кошик на Спаса у 2022 році

Ніяке російське вторгнення не здатне зламати дух українців та їх традиції. 19 серпня 2022 року, попри війну, ми відзначимо одне з найулюбленіших свят – Яблучний Спас. Як підготуватися до Яблучного Спаса та скільки це буде коштувати – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

Трохи історії

За церковним календарем, 19 серпня – свято Преображення Господнє або Другий Спас. За легендою, цього дня Ісус Христос здійснив молебень перед обраними учнями на горі Фавор. Його обличчя просяяло, і саме тоді майбутнім апостолам відкрилося божественна суть Ісуса.

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У римській імперії християнське свято наклалося на свято язичницьке, так звані "віналії". Це одне з римських свят врожаю на честь Юпітера та Венери, яку вшановували як богиню садів. "Віналії" були святом виноробства й у цей день виноградарі приносили стиглі ягоди до храмів Юпітера та Венери, а також виливали вино на землю перед ними. Це були символічні жертви богам.

Яблучний Спас в Україні має свої традиції та необхідні приготування / 24 канал

Аналоги "віналій" були й у давніх греків, і у Візантії. У пізній час вони стали частиною вже християнського культу. В українських землях виноград відіграє не таку велику роль, а тому його замінили яблука – вони ростуть всюди в Україні. Втім, виноград також залишається важливою частиною святкового кошика на Спаса. Ну, а Спас – це скорочена народна форма від "Спаситель", тобто Ісус Христос.

Що має бути у кошику

За українською традицією, у кошику на Спаса мають бути фрукти та ягоди, що виросли у власній господі, їх має освятити священник, й таким чином благословити врожай. Після цього усе з кошика потрібно роздати дітям або іншим учасникам дійства. Лише після цього, вважалося, можна їсти яблука та інші фрукти і ягоди нового врожаю.

Українці на Преображення, крім яблук, традиційно святять, груші, сливи та іншу садовину, а також городину і мед. Чіткого переліку, що має бути у кошику, не існує, й точно ніхто не буде вас сварити, якщо замість слив будуть умовні персики.

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Звісно, у наш урбанізований час далеко не у всіх є можливості вирощувати фрукти та ягоди власноруч, а тому більшість містян просто купують садовину чи городину для святкових кошиків на ринках або в супермаркетах.

Скільки коштує зібрати кошик та де це зробити

1 кілограм яблук в мережі супермаркетів "Сільпо" коштує від 16 гривень. Це вітчизняні яблука сорту, який маркетологи мережі називають "українські" та "ранні". Також в асортименті є "Голден", ці яблука коштують 21 гривню за кілограм, щоправда, це не звичний нам великий "Голден", а його ранній менший за розмірами "брат". Також є "закарпатські яблука", що розфасовані по 4 або 6 штук – вони коштують 22,99 гривні й 34,99 гривні відповідно.

Букет на Спаса буде коштувати від 30 гривень / 24 канал

У мережі "Ашан" на офіційному сайті українського підрозділу взагалі немає інформації про свіжі фрукти, а запит "свіжі яблука", наприклад, інформує, що такий товар в асортименті відсутній. Такі часи.

В "АТБ" з позначкою "хіт" та за ціною 14,95 гривні продаються яблука під брендом "сортове". Також мережа пропонує грушу першого гатунку по доволі демократичній ціні – 48,95 гривні за кілограм.

Крім того, є персики по 70,95 гривні та нектарин – по 74,95 гривні.

Виноград презентований трьома варіантами: білий – 79,95 гривні, рожевий – так само 79,95 гривні (і тут шикарна акція, раніше він коштував цілих 99,95 гривні) і синій першого гатунку – також 79,95 гривні.

У "Сільпо" груша "Особлива" коштує 65 гривень за кілограм, не особливі – дешевше, груша "зелена" потягне на 43 гривні за кіло, а, от тим, хто захоче шиканути та взяти велику та моцну "Конференцію", доведеться приготуватися до ціни 9 0 гривень за кілограм (у мережі традиційно подають ціну за 100 грамів, а тому це не так боляче).

Ще одним важливим атрибутом свята є букет сухоцвіту –він неодмінно має бути у кошику. Його ціна близько 30 – 50 гривень.

Виноград у "Сільпо" дорожчий: білий коштує 79,99 гривні за кілограм, чорний – 99 гривень, турецький кишмиш – 90 гривень, рожевий "Ред Глоуб" – 184 гривні. Країна походження останнього невідома, але ціна натякає, що це не Україна.

Сливи у "Сільпо" – від 90 до 99 гривень за кілограм, й дешевше реально купити апельсини – у "АТБ" вони коштують 53,95 гривні. Втім, це іноземні, а українські будуть коштувати значно дешевше – щось в районі 15 – 25 гривень за кілограм (мова, звісно, про сливи, а не апельсини).

Баночка меду у супермаркеті коштує від 100 гривень й вище – залежно від тари та її обсягів. На ринку може бути дешевше. Проте, ціни, попереджаємо, немалі. Літр рідкого лісового меду обійдеться вам у 250 гривень, гречаного – 300 гривень, акацієвого – 370 гривень.

Звичного для українців яблучного розмаїття в супермаркетах наразі немає – дякувати за це треба росіянам, їх вторгнення зупинило поставки багатьох товарів, зокрема, фруктів. І якщо яблука з Польщі ще можна знайти, то турецькі – годі й шукати, адже росія заблокувала Чорне море.

Що на ринку

Більший вибір на ринках і базарах – там вже є українські ранні яблука сортів "Донешта" та "Мельба", "Білий налив" і "Спасівка", "Папірівка", а подекуди й "Слава". Ціни на них стартують від 30 гривень. Так само й решта фруктів.

Нектарини з посмішкою / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На київському "Столичному ринку", що традиційно вважається найкращим, хоч і далеченьким, гуртовим варіантом закупів, ціни на товари зі святкового кошика на Спаса десь "кусаються", а десь і цілком собі "ок".

Так, за кілограм імпортних груш ви віддасте щось в районі 80 гривень за кілограм, українські сливи – 18 гривень, персики – 50 – 80 гривень, абрикоси – 90 – 125 гривень, яблука – 25 – 35 гривень, виноград – 70 – 100 гривень.

На ринку все є – були б гроші / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що у підсумку

Якщо підрахувати усі витрати з розрахунком, що ви берете всього по кілограму (хоча, ніхто цього робити не зобов'язує), виходить, що зібрати кошик до церкви на Спаса буде коштувати приблизно 250 гривень. Це без урахування самого кошика.

Яблучний Спас: що дозволено робити в цей день, а що ні – дивіться відео: