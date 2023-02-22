У Кременчуці горе-мати відправила майже роздягнену 2-річну дитину викидати сміття
Джерело:Патрульна поліція Кременчука
У Кременчуці Полтавської області помітили майже роздягнену 2-річну дівчинку. Вона перебувала на вулиці без батьків.
Як виявилось, маленьку дитину відправили на вулицю викинути сміття. На батьків дівчинки склали протокол.
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У Кременчуці знайшли майже роздягнену дитину
На вулиці Небесної Сотні місцеві мешканці виявили 2-річну дівчинку без дорослих та одразу викликали патрульних. Як стало відомо, дитина намагалась самостійно перейти проїжджу частину дороги.
Дівчинка була одягнена не по погоді, то ж небайдужі перехожі купили дівчинці теплий одяг та гостинці.
Перехожі купили дівчинці теплий одяг та гостинці / фото поліції
Згодом мама дитини повідомила, що випустила доньку на вулицю викинути сміття. У підсумку патрульні склали на жінку протокол за статтею про неналежне виконання батьківських обов'язків.
Дитина була на вулиці без батьків / фото поліції
Шановні батьки, аби уникнути подібних ситуацій, уважно пильнуйте за дітьми. Пам’ятайте, що саме ви відповідальні за безпеку та життя дитини,
– наголосили у поліції.
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