У Кривому Розі мати напоїла алкоголем 7-річну дитину: за справу взялася поліція

У Кривому Розі матір напоїла алкоголем 7-річного хлопчика. Ще раніше її позбавили батьківських прав, тож дитина мала опікунку.

Поліцейські притягнули її до відповідальності, адже жінка залишила дитину без належного нагляду. Чи покарали матір, у поліції не уточнили.

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Мати напоїла маленького сина алкоголем

В одному з телеграм-каналів 8 березня правоохоронці виявили відео, на якому дитина п'є слабоалкогольний напій у присутності дорослих. Одна із жінок запевняла, що він – безалкогольний, проте на банці було зазначено 2,5% алкоголю.

Поліцейські оперативно встановили всіх учасників події. Виявилося, що хлопчик перебував зі своєю матір'ю, яка була позбавлена батьківських прав. Вихованням дитини займається опікунка – родичка матері.

Щодо неї правоохоронці склали адміністративний протокол за "невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей". Таке правопорушення тягне за собою попередження або накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

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На Тернопільщині жінка втопила в туалеті новонароджену

У Тернопільській області жінка народила в туалеті. Після цього вона втопила новонароджену доньку в унітазі. Зловмисниця не хотіла мати дитину, тому вона приховувала вагітність.

Обвинувачена визнала свою провину в суді. Жінка зізналася у скоєному і пояснила, що під час та після пологів перебувала у стресовому стані.

Суд врахував усі фактори та визнав її винною в умисному вбивстві дитини. Однак обвинувачену звільнили від відбування покарання та призначили натомість півтора року іспитового терміну.