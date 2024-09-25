У Кривому Розі невідомі обстріляли авто та поранили людей: реакція поліції

У Кривому Розі невідомі з двох автівок стріляли в авто Skoda. У машині їхали двоє чоловіків, які зазнали поранень.

Правоохоронці розповіли, що відкрили кримінальну справу. Інцидент трапився у другій половині дня 25 вересня.

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Що відомо про стрілянину в Кривому Розі

Місцеве видання "СВОЇ" написало, що інцидент трапився орієнтовно о 16:00 25 вересня в Інгулецькому районі. Зокрема, за даними журналістів:

невідомі стріляли з Renault Traffic білого кольору по автомобілю Skoda – поранені водій і пасажир;

перед цим жертв переслідували на Volkswagen Golf сірого кольору.

25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault та Volkswagen здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події,

– заявили у поліції.

Внаслідок стрілянини вогнепальних поранень зазнали двоє чоловіків віком 29 та 31 рік. Їх госпіталізовано. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

У поліції повідомили, що станом на вечір 25 вересня:

для затримання стрілків в області ввели спеціальну поліцейську спецоперацію;

авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали ;

; співробітники відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції проводять невідкладні першочергові заходи, щоб встановити місцеперебування та затримати осіб, причетних до злочину.

Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 2 статті 15, пункту 1 частин 2 статті 115, зокрема, мовиться про замах на умисне вбивство.