У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ "під кайфом" побився з правоохоронцями

У Кропивницькому депутат від партії ОПЗЖ побився з правоохоронцями. У політика при цьому виявили наркотики та незареєстровану зброю.

Зазначається, що безпосередньо під час затримання правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Про це повідомили на офіційній сторінці Державного бюро розслідувань у телеграмі 18 травня.

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Депутата від ОПЗЖ, який був "під кайфом", затримали

У Державному бюро розслідувань розповіли, що спільно з іншими правоохоронцями відомство продовжує вживати систематичних заходів з виявлення, попередження та припинення злочинної діяльності, що загрожує державній безпеці України в умовах воєнного стану.

Так, під час оперативних заходів у Кіровоградській області, представники ДБР намагались перевірити депутата Кропивницької міської ради на предмет його ймовірної співпраці з країною-окупанткою. Посадовець є представником нині забороненої в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Втім під час перевірки депутат почав чинити жорсткий фізичний опір правоохоронцям, унаслідок чого розв'язалась бійка. Згодом, спробувавши уникнути затримання, посадовець попросив відвезти його до лікарні буцімто через погане самопочуття.

Депутата "під кайфом" затримали / Фото Державне бюро розслідувань

У Державному бюро розслідувань повідомили, що попри намагання депутата уникнути затримання, правоохоронці виявили у нього незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотичні речовини, а також зафіксували ознаки наркотичного сп'яніння.

У депутата від ОПЗЖ виявили нелегальну зброю / Фото Державне бюро розслідувань

До слова, за цим фактом проти представника партії ОПЗЖ відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю та бойовими боєприпасами. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі / Фото Державне бюро розслідувань

У ДБР уточнили, що інформація щодо ймовірної причетності затриманого депутата до колабораційної діяльності наразі ще перевіряється.

У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ "під кайфом" побився з правоохоронцями: дивіться відео

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