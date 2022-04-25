Кров на стінах та уламки: як виглядає будинок в Одесі, куди влучив російський снаряд

В одеському будинку, в який влучила російська ракета, пошкоджено 8 квартир. Рятувальники до цього часу розбирають завали.

Ушкодження різного ступеня отримали 8 квартир житлового будинку в Одесі. У мережі опублікували жахливі фото руйнувань – в деяких квартирах немає стін, подекуди видно кров на стінах та уламки меблів.

Важливо До будинку в Одесі, куди влучила ракета росіян, несуть квіти та іграшки

Основний удар від ракети отримали 5 та 6 секції. Від удару тріснула бетонна плита товщиною понад 20 сантиметрів, повідомив член правління ОСББ "Тірас" Сергій Науменко.

В Одесі розбирають завали зруйнованого будинку / Фото Суспільне Одеса

Зараз тривають роботи рятувальників. Допоки ДСНС не розберуть завали, люди не зможуть повернутися до своїх квартир та офісів.

В Одесі розбирають завали зруйнованого будинку / Фото Суспільне Одеса

23 квітня окупанти випустили по Одесі крилаті ракети. Одна з них влучила у житловий будинок.

Внаслідок обстрілу загинуло 8 людей. Серед них – 3-місячне немовля та його мати.

Також постраждали 10 осіб – із різними ступенями поранень вони перебувають в лікарні.

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