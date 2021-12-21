КСУ підтвердив заборону на трансляцію в Україні російських фільмів та серіалів

Конституційний Суд України визнав конституційність окремих положень статті 6 закону України "Про телебачення і радіомовлення". Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 21 грудня,

Представниця парламенту в Конституційному Суді України Ольга Совгиря розповіла деталі. Зокрема, політикиня оприлюднила список контенту, який підлягає під заборону.

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Про що мовиться

В Україні визнали конституційною заборону фільмів та телепередач, участь у яких бере людина, внесена до переліку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці. Виняток – інформаційні та інформаційно-аналітичні телепередачі.

Фільми, над якими працюють фізичні та юридичні особи країни-агресорки. Виняток – стрічки, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, оприлюднені до 1 січня 2014 року.

Заборона чинна з 2015 року

У червні 2015 року в Україні заборонили фільми та серіали виробництва Росії, які пропагують силові структури країни-агресора. До переліку заборонених потрапили:

фільми та передачі, зняті після 1 серпня 1991 року, які популяризують російські силові органи, створюють позитивний образ працівників органів держбезпеки СРСР, виправдовують окупацію територію України або ставлять під сумнів територіальну цілісність нашої країни;

російські фільми та серіали, які побачили світ після 1 січня 2014 року;

фільми та передачі (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), у яких взяли участь люди, які становлять загрозу нацбезпеці.

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Допис Совгирі:

Конституційний Суд ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематографію".

Суд визнав конституційними положення цього Закону, якими передбачається, що:

не допускається використання телерадіоорганізацій, зокрема, для "трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення";

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, та забезпечує своєчасне його оновлення;

забороняється трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора;

заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року.

Це означає, що ці положення Законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про кінематографію" залишаються чинними і надалі.