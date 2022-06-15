Куди звертатися, якщо близькі зникли безвісти під час війни: важлива інформація

Якщо ваші рідні чи друзі зникли безвісти, то можна звернутися за допомогою. Важливу інформацію про це надала заступниця міністра оборони України.

Для того, щоб відшукати інформацію про рідних, створили гарячу лінію офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти. Про це Ганна Маляр заявила на сторінці у фейсбуці та під час ефіру на телеканалі "Рада", повідомляє 24 канал.

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Як звернутись на гарячу лінію

Для того, щоб звернутись на гарячу лінію офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти, слід зателефонувати за номерами телефонів:

0 800 339247 (час роботи 09:00 – 17:00);

38 (095) 896 04 21 (цілодобово).

На другий контакт можна не лише телефонувати, а й писати у вайбер чи телеграм. Звертатися на гарячу лінію можна за даними як про цивільних, так і військових.



Гаряча лінія з питань зниклих безвісти / Фото з фейсбуку Ганни Маляр

У випадку із питаннями щодо зниклих безвісти, варто звертатись безпосередньо до уповноваженого.

Це дуже важливо для людей, у яких близькі або родичі безвісти зникли під час війни. В такій ситуації важливо звертатись безпосередньо до Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,

– пише Маляр.

Коли звернення надходить до інших органів влади, які не уповноважені займатись цим питанням, то людина лише втрачає свій критично важливий час. Ганна Маляр каже, що до Міноборони листи з проханням знайти зниклих безвісти родичів надходять щодня. Тому варто врахувати вищезгаданий факт і звертатися до уповноваженого.

Допомога за втрати годувальника

В Україні уряд передбачає кілька програм за втрати годувальника. Міністр соцполітики розповідає, що потребуючі можуть отримувати пенсію від держави. Це стосується, наприклад, родин військовослужбовців чи сімей зниклих безвісти.

Допомогу будуть виплачувати усім дітям до 18 років, а також студентам, які не працюють, до завершення навчання. Пенсію можуть отримувати також дорослі, які не працюють. Наприклад, дружина, яка втратила годувальника, і виховує дитину. Детальніше про це можна дізнатися за посиланням.

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