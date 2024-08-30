Частина польських політиків накинулися на Кулебу через його слова: що сталося

Політики колишньої правлячої партії "Право і справедливість" у Польщі висловили обурення у коментарях на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він висловився про ексгумації та операцію "Вісла".

Про це Кулеба сказав під час панельної дискусії на заході Campus Polska Przyszłości в Ольштині. Там він перебував у компанії польського колеги Радослава Сікорського.

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Кулеба підкреслив, що польсько-українське минуле бувало непростим

Під час сесії питань та відповідей із зали надійшло питання про те, які кроки обидва міністри вважають за необхідне для зниження напруженості в історичних питаннях, які продовжують негативно позначатися на відносинах між Україною та Польщею.

Радослав Сікорський у своїй відповіді зазначив, що є два підходи:

можна продовжувати турбуватися про те, що сусіди зробили один одному в минулому, тим більше, що таких тем завжди буде достатньо;

зосередитися на тому, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому і об'єднатися проти спільного ворога.

Він зазначив, що, на його думку, вони з Кулебою своєю працею вкладають у майбутнє польсько-українських відносин, яке є спільним у рамках Європейського Союзу.

Дмитро Кулеба у своїй відповіді наголосив, що польсько-українські відносини мали складну історію, а Росія використовує подібні історичні питання у своїх інтересах.

Кулебу запитали про терміни зняття заборони на ексгумацію жертв подій на Волині у 1943 – 1945 роках.

Очільник МЗС України у відповідь поцікавився, чи знає слухачка про операцію "Вісла", проведену 1947 року, коли українців примусово переселяли в інші регіони Польщі, зокрема Ольштин. Він також зазначив, що території, які торкнулися цієї операції, були історично українськими землями.

Довідка. 28 квітня 1947 року розпочалася акція "Вісла" – військово-політична операція польської комуністичної влади. Вона мала на меті повністю очистити від українського населення землі, на яких воно мешкало століттями. Майже кожну українську родину в Польщі виганяли в інший кінець країни, обмежували в правах і позбавляли майна.

"Ми можемо піти глибоко в історію та почати пригадувати усе погане, що поляки зробили українцям, а українці – полякам. Давайте залишимо ці питання історикам", – сказав Кулеба.

Він додав, що вони з Сікорським обговорювали питання ексгумації і що Україна не проти надати дозвіл, але має свої прохання до польської влади щодо пам'яті українців, і тільки тоді вона зробить крок у відповідь.

Польські депутати висловили претензії до висловлювання Кулеби

При цьому, колишня прем’єрка від "ПіС" Беата Шидло обурилася через те, що Дмитро Кулеба начебто назвав території Люблінщини, Підкарпаття і Малопольщі "українськими територіями".

Це виглядає як зневага після всієї допомоги, яку надала Польща. Пане Кулебо, ви робите не просто неправильно, ви робите дурниці,

– додала вона.

Депутат від "ПіС" Януш Ковальський охарактеризував заяви Кулеби як "скандальні та ревізіоністські". Він запропонував заборонити українському міністру в'їзд до Польщі та заявив, що ексгумації мають стати головною темою у польсько-українських відносинах. Крім того, Ковальський розкритикував Сікорського за відсутність реакції на слова Кулеби, зазначивши, що така поведінка "принижує Польщу".

Колишній речник Міністерства закордонних справ Польщі за попереднього уряду Лукаш Ясіна зазначив, що Україна "надто активно працює над тим, щоб налаштувати поляків проти себе". Він також додав, що польська влада потребує підтримки суспільства для надання допомоги Україні.

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде".