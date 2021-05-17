У курортній Кирилівці чоловік влаштував стрілянину: є поранені

У селищі Кирилівка, що на Запоріжжі, чоловік 17 травня влаштував стрілянину й поранив 2 людей. Це сталось через конфлікт між двома компаніями, що були напідпитку.

Події розгортались на Приморському бульварі орієнтовно о 1 годині ночі. Саме тоді у поліцію надійшло звернення про стрілянину.

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Що відомо про інцидент

Слідчо-оперативна група і патрульні поліцейські приїхали на місце, однак нападника вже не було. Тому вони оголосили операцію "Перехоплення".

Попередньо слідчі встановили, що між двома компаніями чоловіків виник конфлікт і почалась бійка. Після її закінчення зловмисник повернувся до компанії вже з рушницею та здійснив кілька пострілів.

Через це вогнепальні поранення отримали 18-річний та 46-річний мешканці Запоріжжя. Зокрема, 18-річний чоловік – вогнепальне поранення черевної порожнини, а старший – поранення голови, тулуба й кінцівок. Постраждалих госпіталізували, за їх життя борються лікарі.

За інформацією видання "Vgorode", потерпілі – батько з сином.

Підозрюваного спіймали

Працівники карного розшуку Нацполіції області разом з колегами-поліцейськими 4 годині ночі впіймали зловмисника. Він їхав вантажівкою "Газель" по дорозі Харків – Сімферополь.

Слідчі встановили, що підозрюваний – 34-річний житель Дніпропетровської області. Рушницю у нього вилучили. Поліцейські відкрили кримінальні провадження за фактом замаху на злочин та умисного вбивства. Також розглядають питання про відкриття кримінальної справи через хуліганство. Тривають слідчі дії.