4 тисячі доларів за ухилення від служби: на Київщині на хабарі попався військовий комісар

Працівники військової контррозвідки та спеціалізованої прокуратури разом із СБУ на гарячому затримали військового комісара з Бучанського району Київської області. Чоловіка викрили 29 жовтня під час отримання від мешканця Боярки 2 тисяч доларів.

До цього, за даними слідчих, зловмисник отримав першу частину хабаря. Гроші військовослужбовцю давав 31-річний чоловік з Боярки, який хотів, аби до армії не призвали двох його племінників.

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За 4 тисячі доларів зловмисник обіцяв видати хлопцям військові квитки з вказівкою про непридатність до служби.

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У військового комісара вилучили чималу суму / Фото поліції Київщини

Правоохоронці кажуть, що 45-річний офіцер вимагав від потерпілого чималу суму. Натомість він мав відмазати призовників від служби.

Слідчі задокументували, як зловмисник отримав перший транш хабаря, а під час передачі другого – затримали його.

У кабінеті посадовця та у його квартирах провели 3 обшуки.

Дії комісара кваліфікували як отримання неправомірної вигоди службовою особою.



Працівника військкомату викрили на гарячому / Фото поліції Київської області

Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід. Якщо провину військовослужбовця доведуть у суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Крім того, служителі Феміди можуть конфіскувати майно зловмисника.