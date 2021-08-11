27-й день без Авакова: у Білій Церкві побилися поліцейські – відео

У Білій Церкві десь у дворах стався незвичний конфлікт. Побилися поліцейські. Відео знімали з багатоповерхівки й воно потрапило до мережі.

Наразі невідомо деталі конфлікту. На кадрах видно, що один правоохоронець зчепився з іншим, а їх колеги намагались вгамувати розбишак.

Читайте також Голий чоловік кидався на поліцейських під Харковом: бив і пропонував обійми – відео 18+

"Куди дзвонити коли поліція вбиває поліцію"

Відео конфлікту розійшлося у соцмережах. Ось так коментують інцидент у телеграм-каналі Perepichka News:

Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? У Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдінгу. Йшов 27-й день без Авакова,

– іронізують автори допису.

Бійку у пресслужбі Нацполіції не коментували. Втім, як зрозуміло із запису, все закінчилось без серйозних травм.

У Білій Церкві побилися поліцейські: відео