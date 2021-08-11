27-й день без Авакова: у Білій Церкві побилися поліцейські – відео
Джерело:Телеграм-канал Perepichka News
У Білій Церкві десь у дворах стався незвичний конфлікт. Побилися поліцейські. Відео знімали з багатоповерхівки й воно потрапило до мережі.
Наразі невідомо деталі конфлікту. На кадрах видно, що один правоохоронець зчепився з іншим, а їх колеги намагались вгамувати розбишак.
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"Куди дзвонити коли поліція вбиває поліцію"
Відео конфлікту розійшлося у соцмережах. Ось так коментують інцидент у телеграм-каналі Perepichka News:
Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію? У Білій Церкві зняли рідкісні кадри справжнього правоохоронного тімбілдінгу. Йшов 27-й день без Авакова,
– іронізують автори допису.
Бійку у пресслужбі Нацполіції не коментували. Втім, як зрозуміло із запису, все закінчилось без серйозних травм.
У Білій Церкві побилися поліцейські: відео