У Борисполі п'яний киянин лоб у лоб влетів у машину патрульних

Аварія за участю Volkswagen Passat та службового Peugeot поліції сталася ввечері 28 листопада у Борисполі на Київщині. Власник "німця" раптово виїхав на зустрічку через що й сталося зіткнення.

39-річний інспектор поліції та його напарник внаслідок ДТП отримали незначні травми. Патрульних доставили до лікарні.

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Щодо водія Passat склали два протоколи про порушення правил дорожнього руху. Крім того, слідчі мали відкрити кримінальне провадження відносно ДТП із постраждалими.

Був п'яним та не показав посвідчення



Нетверезий водій врізався у машину патрульних / Фото поліції Київської області

Як стверджують у поліції, сам винуватець аварії не постраждав. Під час спілкування з керманичем легковика правоохоронці помітили, що він має ознаки алкогольного сп'яніння.

Зловмисник відмовився проходити перевірку на наявність алкоголю у крові та не показав водійське посвідчення. Через це інспектори склали щодо нього протокол про керування у стані сп'яніння, а також про водіння особою, яка не має документів на право керувати машиною.

Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу, а також вилучення прав на рік.



Машина патрульних зазнала досить серйозних пошкоджень / Фото поліції Київської області

Сам Volkswagen слідчі вилучили та відправили на штрафмайданчик. Окрім адміністративного правопорушення порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність. Покарання за скоєння аварії з потерпілими залежить від того, як саме кваліфікують справу поліцейські.