Через руйнування магістралі у Києві провалився автомобіль та застряг у ямі

У Дніпровському районі, на вулиці Миропільській, автомобіль провалився в яму. Рятувальникам "Київської служби порятунку" вдалось евакуювати транспорт.

Інцидент трапився 8 лютого. Рятувальники зазначили, що ймовірно автомобіль провалився через прорив магістралі.

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Автомобіль, що провалився у яму / Фото "Київської служби порятунку"



Подія трапилась у Дніпровському районі столиці / Фото "Київської служби порятунку"

Як евакуювали автомобіль

Транспорт застряг в ямі переднім та заднім лівими колесами. Рятувальники залучили пневмоподушки й відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Загалом роботи тривали майже 2 години. До них залучили 5 рятувальників та одиницю техніки.



Автомобіль витягли через 2 години / Фото "Київської служби порятунку"



Врятований транспорт / Фото "Київської служби порятунку"



Яма, в якій був автомобіль / Фото "Київської служби порятунку"

Схожий випадок у Дніпрі

Під землю 3 грудня 2021 року у Дніпрі провалилися 2 вантажівки та легковий автомобіль. Щоб витягти їх застосували автокран.

Ймовірно, це сталось через те, що на дорозі за 2 тижні до події проклали нові труби комунікацій.

Повний текст публікації "Київської служби порятунку"

Рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" евакуювали автомобіль, що провалився та застряг у ямі на вулиці Миропільській, 25, у Дніпровському районі столиці.

8 лютого, о 10:04 год, до оперативного чергового Служби надійшло повідомлення, що на вулиці Миропільській, 25, у Дніпровському районі міста, провалився в яму та застряг легковий автомобіль. Рятувальники оперативно виїхали на місце події.

Прибувши на місце виклику, рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" встановили, що через імовірний прорив магістралі легковий автомобіль переднім та заднім лівими колесами провалився й застряг у промоїні. Залучивши пневмоподушки, рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події тривали близько 2 годин. Залучено було 5 рятувальників "Київської служби порятунку" та 1 одиницю техніки.