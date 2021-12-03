Сміттєвоз і звичайна вантажівка їхали у протилежних напрямках. Вони обидва застрягли настільки сильно, що довелося викликати автокран.

Раніше Вантажівка провалилася в новий фонтан у центрі Києва, який відкрили тільки день тому

У яму лише засунули гілку

На фото з місця видно, що в обох автомобілів провалилася не всі колеса. Більше постраждав сміттєвоз, оскільки його передня частина взагалі припіднялася.

Автокран дістає сміттєвоз із провалля: дивіться відео

Коли приїхав автокран, застряглі автомобілі дістали та вони поїхали. Згодом туди прибули комунальники. В найглибшу яму кинули шматок дерева, щоб запобігти новим інцидентам.

Місце, де провалилися автомобілі / Фото "Інформатор" і телеграм "Туха Днепр"

Проте все ж трапилася нова подія. Телеграм "Труха Днепр". То ж дорогою приблизно о півдні їхав легковик, яки провалився в одну з цих ям. Як діставали його – невідомо.

Видання Vgorode повідомило, що лише за тиждень до цього там проклали нові труби комунікацій. Ймовірно, саме це призвело до того, що в цьому місці під асфальтом була надто мала щільність землі. Таку версію озвучили журналістам місцеві мешканці. Проте комунальники офіційно інцидент поки не коментували.



Легковик, який провалився під асфальт / Фото телеграму "Труха"