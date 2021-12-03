Мусоровоз и обычный грузовик ехали в противоположных направлениях. Они оба застряли так сильно, что пришлось вызывать автокран.

Ранее Грузовик провалился в новый фонтан в центре Киева, который открыли только день назад

В яму только засунули ветку

На фото с места видно, что у обоих автомобилей провалились не все колеса. Больше всего пострадал мусоровоз, поскольку его передняя часть вообще приподнялась.

Автокран достает мусоровоз из провала: смотрите видео

Когда приехал автокран, застрявшие автомобили достали и они уехали. Вскоре туда прибыли коммунальщики. В глубокую яму бросили кусок дерева, чтобы предотвратить новые инциденты.

Место, где провалились автомобили / Фото "Информатор" и телеграм "Труха Днепр"

Однако все же произошло новое происшествие, пишет телеграм-канал "Труха Днепр". По дороге примерно в полдень ехала легковушка, которая провалилась в одну из этих ям. Как доставали ее – неизвестно.

Издание Vgorode сообщило, что всего за неделю до этого там проложили новые трубы коммуникаций. Вероятно, это привело к тому, что в этом месте под асфальтом была слишком малая плотность земли. Такую версию озвучили журналистам местные жители. Однако коммунальщики официально инцидент пока не комментировали.



Легковушка, которая провалилась под асфальт / Фото телеграма "Труха"