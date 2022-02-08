Инцидент произошел 8 февраля. Спасатели отметили, что вероятно автомобиль провалился из-за прорыва магистрали.

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Автомобиль производился в яму / Фото "Киевской службы спасения"

Происшествие случилось в Днепровском районе столицы / Фото "Киевской службы спасения"

Как эвакуировали автомобиль

Транспорт застрял в яме передним и задним левыми колесами. Спасатели привлекли пневмоподушки и отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

В целом работы продолжались почти 2 часа. К ним привлекли 5 спасателей и единицу техники.

Автомобиль вытащили через 2 часа / Фото "Киевской службы спасения"

Спасенный транспорт / Фото "Киевской службы спасения"

Яма, в которой был автомобиль / Фото "Киевской службы спасения"

Похожий случай в Днепре

Под землю 3 декабря 2021 года в Днепре провалились 2 грузовика и легковой автомобиль. Чтобы извлечь их применили автокран.

Вероятно, это произошло из-за того, что на дороге за 2 недели до происшествия проложили новые трубы коммуникаций.

Полный текст публикации "Киевской службы спасения"

Спасатели КАРС "Киевская служба спасения" эвакуировали автомобиль, который провалился и застрял в яме на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы.

8 февраля, в 10:04 ч до оперативного дежурного Службы поступило сообщение, что на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе города, провалился в яму и застрял легковой автомобиль. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Прибыв на место вызова, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" установили, что из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине. Привлекая пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.

Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около 2 часов. Привлечено 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единицу техники.