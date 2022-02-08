Инцидент произошел 8 февраля. Спасатели отметили, что вероятно автомобиль провалился из-за прорыва магистрали.
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Автомобиль производился в яму / Фото "Киевской службы спасения"
Происшествие случилось в Днепровском районе столицы / Фото "Киевской службы спасения"
Как эвакуировали автомобиль
Транспорт застрял в яме передним и задним левыми колесами. Спасатели привлекли пневмоподушки и отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
В целом работы продолжались почти 2 часа. К ним привлекли 5 спасателей и единицу техники.
Автомобиль вытащили через 2 часа / Фото "Киевской службы спасения"
Спасенный транспорт / Фото "Киевской службы спасения"
Яма, в которой был автомобиль / Фото "Киевской службы спасения"
Похожий случай в Днепре
Под землю 3 декабря 2021 года в Днепре провалились 2 грузовика и легковой автомобиль. Чтобы извлечь их применили автокран.
Вероятно, это произошло из-за того, что на дороге за 2 недели до происшествия проложили новые трубы коммуникаций.
Полный текст публикации "Киевской службы спасения"
Спасатели КАРС "Киевская служба спасения" эвакуировали автомобиль, который провалился и застрял в яме на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе столицы.
8 февраля, в 10:04 ч до оперативного дежурного Службы поступило сообщение, что на улице Миропольской, 25 в Днепровском районе города, провалился в яму и застрял легковой автомобиль. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.
Прибыв на место вызова, спасатели КАРС "Киевская служба спасения" установили, что из-за вероятного прорыва магистрали легковой автомобиль передним и задним левыми колесами провалился и застрял в промоине. Привлекая пневмоподушки, спасатели отбуксировали автомобиль на безопасный участок дороги.
Работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжались около 2 часов. Привлечено 5 спасателей "Киевской службы спасения" и 1 единицу техники.