Чоловіка, який залив фарбою флагшток у Києві, підозрюють у хуліганстві

Прокурори Києва повідомили про підозру 34-річному чоловіку, який на День Незалежності залив ​​червоною фарбою постамент флагштоку з прапором України біля КМДА. Йому загрожує штраф, арешт або обмеження волі.

Як зазначили посадовці прокуратури, слідчі кваліфікували подію як хуліганство. Незабаром суд обиратиме чоловіку запобіжний захід.

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Якщо уродженця Запоріжжя визнають винним, його можуть оштрафувати на 8500 чи 17 тисяч гривень, посадити під арешт на пів року або обмежити йому волю на термін до 5 років.

Мотиви акції ніхто не зрозумів

За даними слідства, інцидент стався близько 13:00 24 серпня. Чоловік підійшов до флагштока та облив себе та постамент червоною фарбою.

Його затримали неподалік від місця інциденту. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів привернути увагу суспільства. Втім, до чого саме, зловмисник не пояснив.

Досудове розслідування цього інциденту триває. Який запобіжний захід проситимуть прокурори для затриманого, наразі невідомо.

Дивіться відео, як чоловік облив фарбою флагшток біля КМДА: