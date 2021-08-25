Как отметили чиновники прокуратуры, следователи квалифицировали произошедшее как хулиганство. Вскоре суд будет избирать мужчине меру пресечения.
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Если уроженца Запорожья признают виновным, его могут оштрафовать на 8500 или 17 тысяч гривен, посадить под арест на полгода или ограничить ему свободу на срок до 5 лет.
Мотивы акции никто не понял
- По данным следствия, инцидент произошел около 13:00 24 августа. Мужчина подошел к флагштоку и облил себя и постамент красной краской.
- Его задержали неподалеку от места инцидента. Свой поступок он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества. Впрочем, к чему именно, он не пояснил.
Досудебное расследование этого инцидента продолжается. Какую меру пресечения будут просить прокуроры для задержанного, пока неизвестно.
Смотрите видео, как мужчина облил краской флагшток возле КГГА: