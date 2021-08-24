Коммунальщики Шевченковского района Киева быстро отреагировали на инцидент и отмыли пятна. Однако перед этим правоохранители задокументировали все обстоятельства преступления и зарегистрировали событие.
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Полицейские пытаются установить личность вандала.
Оставил отпечаток ладони
Коммунальщики достаточно быстро справились с последствиями вандализма / Фото Киевавтодора
- Как отметили в Киевавтодоре, инцидент произошел около 13:00 на ступенях здания КГГА.
- Злоумышленник вылил несколько литров красной краски на постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".
- У самой памятной таблички человек оставил отпечаток своей ладони.
С чем связан поступок вандала, неизвестно. Правоохранители не исключают, что злоумышленник может быть фанатом "русского мира".
Лестницу возле КГГА уже отмыли / Фото Киевавтодора