Коммунальщики Шевченковского района Киева быстро отреагировали на инцидент и отмыли пятна. Однако перед этим правоохранители задокументировали все обстоятельства преступления и зарегистрировали событие.

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Полицейские пытаются установить личность вандала.

Оставил отпечаток ладони



Коммунальщики достаточно быстро справились с последствиями вандализма / Фото Киевавтодора

Как отметили в Киевавтодоре, инцидент произошел около 13:00 на ступенях здания КГГА.

Злоумышленник вылил несколько литров красной краски на постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

У самой памятной таблички человек оставил отпечаток своей ладони.

С чем связан поступок вандала, неизвестно. Правоохранители не исключают, что злоумышленник может быть фанатом "русского мира".



Лестницу возле КГГА уже отмыли / Фото Киевавтодора