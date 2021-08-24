Комунальники Шевченківського району Києва швидко відреагували на інцидент та відмили плями. Однак перед цим правоохоронці задокументували всі обставини злочину та зареєстрували подію.

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Поліцейські намагаються встановити особу вандала.

Залишив відбиток долоні



Комунальники досить швидко впоралися з наслідками вандалізму / Фото Київавтодору

Як зазначили у Київавтодорі, інцидент стався близько 13:00 на сходах будівлі КМДА.

Зловмисник вилив кілька літрів червоної фарби на постамент з державним прапором та табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року".

Біля самої пам'ятної таблички чоловік залишив відбиток своєї долоні.

З чим пов'язаний вчинок вандала, невідомо. Правоохоронці не виключають, що зловмисник може бути фанатом "русского мира".



Сходи біля КМДА вже відмили / Фото Київавтодору