Комунальники Шевченківського району Києва швидко відреагували на інцидент та відмили плями. Однак перед цим правоохоронці задокументували всі обставини злочину та зареєстрували подію.
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Поліцейські намагаються встановити особу вандала.
Залишив відбиток долоні
Комунальники досить швидко впоралися з наслідками вандалізму / Фото Київавтодору
- Як зазначили у Київавтодорі, інцидент стався близько 13:00 на сходах будівлі КМДА.
- Зловмисник вилив кілька літрів червоної фарби на постамент з державним прапором та табличкою "Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року".
- Біля самої пам'ятної таблички чоловік залишив відбиток своєї долоні.
З чим пов'язаний вчинок вандала, невідомо. Правоохоронці не виключають, що зловмисник може бути фанатом "русского мира".
Сходи біля КМДА вже відмили / Фото Київавтодору