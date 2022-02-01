Хотіла допомогти подружці, але стала жертвою ґвалтівника: жертва іноземця розповіла подробиці

21-річна студентка була жорстоко зґвалтована нелегалом з Камеруну після походу до київського нічного клубу. Злочин стався у квартирі іноземця під Києвом.

Свою версію подій, які сталися у квартирі зловмисника у Софіївській Борщагівці, дівчина на ім'я Олександра розповіла в інстаграмі. Після публікації та отримання хвилі неприємних повідомлень, вона видалила сторінку.

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За словами студентки, вона опинилася у квартирі камерунця, коли приїхала туди забрати подругу.

У поліції кажуть, що подруга бездіяла

Дівчина каже, що напередодні зґвалтування вона вживала алкоголь з подругою у гуртожитку. Згодом у подруги з'явилася ідея піти до нічного клубу, який працює на території університету.

Вже у закладі подруга дівчини почала спілкуватися з двома іноземцями. Подруги навіть посварилися, оскільки бажання випивати та сидіти з незнайомцями в Олександри не було.

Ближче до 9:00 подруга Олександри поїхала до квартири камерунця. Сама ж постраждала залишилася у клубі з другом іноземця.

Згодом дівчина вирішила забрати подругу від нового знайомого та поїхала до нього додому.

Вже у квартирі компанія вживала алкоголь, після чого афроамериканець захотів інтиму. На відмову дівчат він схопив одну з них та ґвалтував протягом 3 годин.

У поліції кажуть, що подруга потерпілої у цей час не намагалася врятувати Олександру.



Допис потерпілої про зґвалтування / Скриншот з інстаграму студентки Олександри

За даними слідства, нелюд душив дівчину та бив її. Крім того, вона була незайманою. Потерпіла стверджує, що поліцейські досі не знайшли та не допитали друга ґвалтівника, хоча вони могли щось підсипати дівчатам в алкоголь та, ймовірно, детально продумали злочин.

Дівчину цькують у соцмережах

Після затримання зловмисника поліцейськими у радикальних спільнотах виклали інформацію про постраждалу дівчину, знайшли її сторінки у соцмережах та закликали до її цькування. Протягом кількох годин студентка отримала сотні гнівних повідомлень зі звинуванченнями у "недоречній поведінці" та "провокуванні злочину".