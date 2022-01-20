Киянам показали раритетну схему маршруту підземного швидкісного трамвая: унікальне фото

У Києві планували прокласти підземний маршрут швидкісного трамвая. Він мав сполучати Борщагівську лінію та міст Патона.

Раритетним фото зі схемою руху травмая поділився блогер Олег Тоцький. Він зазначив, що ця лінія мала пролягати через центр української столиці.

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Виявилося, що оприлюднена схема датована ще 1994 роком. Її намалював Київпроєкт і навіть позначив на ній майбутні станції.

Загалом плани збудувати лінію підземного швидкісного трамвая з'явилися ще у радянські часи і були актуальними аж до другої половини 1990-х років.

Так, у 1997 році на одній із пресконференцій про ідею нового маршруту з пересадковим вузлом на метро "Печерська" говорив навіть покійний ексмер Києва Олександр Омельченко.



Підземний швидкісний трамвай мав сполучати Борщагівську лінію з мостом Патона / Фото з фейсбуку Олега Тоцького

Текст публікації Олега Тоцького:

До схеми "Печерської" 1991 року, на якій була також позначена і підземна траса швидкісного трамвая, надійшло багато питань щодо трасування трамвая через центр міста (від нинішньої Борщагівської лінії до мосту Патона).

Згадав, що я маю схему розвитку швидкісного транспорту 1994 року з Київпроєкту, де детально показане як саме трасування, так і заплановані станції швидкісного трамвая. Що ж, уперше на екранах.

У такому вигляді ця лінія планувалася ще з радянських часів і принаймні до другої половини 1990-х (1997 року про плани будівництва трамвая через центр та організацію пересадки на "Печерській" на одній із пресконференцій розповідав дехто Омельченко Олександр Олександрович).