Раритетним фото зі схемою руху травмая поділився блогер Олег Тоцький. Він зазначив, що ця лінія мала пролягати через центр української столиці.

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Виявилося, що оприлюднена схема датована ще 1994 роком. Її намалював Київпроєкт і навіть позначив на ній майбутні станції.

Загалом плани збудувати лінію підземного швидкісного трамвая з'явилися ще у радянські часи і були актуальними аж до другої половини 1990-х років.

Так, у 1997 році на одній із пресконференцій про ідею нового маршруту з пересадковим вузлом на метро "Печерська" говорив навіть покійний ексмер Києва Олександр Омельченко.



Підземний швидкісний трамвай мав сполучати Борщагівську лінію з мостом Патона / Фото з фейсбуку Олега Тоцького

Текст публікації Олега Тоцького:

До схеми "Печерської" 1991 року, на якій була також позначена і підземна траса швидкісного трамвая, надійшло багато питань щодо трасування трамвая через центр міста (від нинішньої Борщагівської лінії до мосту Патона).

Згадав, що я маю схему розвитку швидкісного транспорту 1994 року з Київпроєкту, де детально показане як саме трасування, так і заплановані станції швидкісного трамвая. Що ж, уперше на екранах.

У такому вигляді ця лінія планувалася ще з радянських часів і принаймні до другої половини 1990-х (1997 року про плани будівництва трамвая через центр та організацію пересадки на "Печерській" на одній із пресконференцій розповідав дехто Омельченко Олександр Олександрович).