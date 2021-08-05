Через сімейну сварку: у Києві 16-річний хлопець хотів скоїти самогубство – фото

Поліцейські Києва врятували хлопця, який сидів на даху багатоповерхівки та замислював скоїти самогубство. Їм вдалося вмовити підлітка спуститися вниз.

Інцидент стався 4 серпня в одному зі спальних районів столиці. Перехожі, які побачили людину на даху багатоповерхівки, викликали патрульних.

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Інспектори Ілля Шевчук та Дмитро Герасименко, які приїхали на виклик, зрозуміли, що підліток збирається стрибнути донизу.

Не ночував вдома через сварку



Один з поліцейських, який врятував дитину від самогубства / Фото патрульної поліції Києва

Правоохоронці побачили молодого чоловіка, який сидів на парапеті та в будь-який момент міг покінчити з життям.

Піднявшись наверх, поліцейські почали розмовляти з хлопцем та з'ясували, що йому всього лише 16 років. Школяр виглядав засмученим.

Підліток пояснив, що пішов з дому через сімейну сварку. Він не ночував дома та не знав, що йому робити далі.



Сержант, який брав участь у врятуванні дитини / Фото патрульної поліції Києва

Поліцейські вмовили хлопця спуститись, чим врятували йому життя. Хлопця передали інспектору ювенальної превенції.

Крім того, про інцидент розповіли матері підлітка.

За даними офіційної статистики, кількість дитячих самогубств у 2021 році суттєво зросла. Випадки, коли діти намагаються накласти на себе руки або роблять це фіксують в Україні майже щотижня.