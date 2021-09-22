У Києві через Суперкубок України обмежать входи у метро

Працівники метрополітену Києва попередили пасажирів про вимушені обмеження на вхід на трьох станціях підземки. Стосуватимуться вони станцій, які розташовані поблизу від НСК "Олімпійський".

Перед початком футбольного матчу між київським Динамо та донецьким Шахтарем співробітники метрополітену збираються закривати на вхід станцію "Олімпійська". Це дасть змогу вболівальникам максимально комфортно та без тисняви дістатися стадіону.

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Очікувати перших змін у роботі головного транспорту столиці треба до 21:00.

Хочуть уникнути скупчень людей

Більш серйозні обмеження діятимуть після закінчення матчу за Суперкубок України. Працівники метро закриватимуть на вхід станцію:

"Площа Льва Толстого";

"Олімпійська";

"Палац спорту".

Це дасть змогу самій підземці впоратися з напливом пасажирів, яких одномоментно стане дуже багато. Крім того, подібна практика допомагає уникнути дуже серйозної тисняви у приміщеннях підземки та поїздах метрополітену. Втім, на дотримання карантинних вимог це жодним чином не впливає. У метро більшість людей не носять маски та не дотримуються соціальної дистанції. Особливо після масових заходів.