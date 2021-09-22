Перед началом футбольного матча между киевским Динамо и донецким Шахтером сотрудники метрополитена собираются закрывать на вход станцию "Олимпийская". Это позволит болельщикам максимально комфортно и без давки добраться до стадиона.

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Ожидать первых изменений в работе главного транспорта столицы надо до 21:00.

Хотят избежать скоплений людей

Более серьезные ограничения будут действовать после окончания матча за Суперкубок Украины. Работники метро будут закрывать на вход станцию:

"Площадь Льва Толстого";

"Олимпийская";

"Дворец спорта".

Это позволит самой подземке справиться с наплывом пассажиров, которых одномоментно станет очень много. Кроме того, подобная практика помогает избежать очень серьезной давки в помещениях подземки и поездах метрополитена. Впрочем, на соблюдение карантинных требований это никоим образом не влияет. В метро большинство людей не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию. Особенно после массовых мероприятий.