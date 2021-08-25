У Києві чоловік виштовхав співмешканку з 7-го поверху: вона померла, а вбивцю затримано

У Києві трапилась надзвичайна подія – чоловік виштовхав з 7 поверху свою співмешканку. Це сталось 24 серпня на вулиці Оноре де Бальзака на очах у людей. Вони намагались завадити злочину, але, на жаль, не вийшло.

Чоловік таки виштовхнув нещасну. Загиблій було 37 років.

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Зловмисник після скоєного вийшов на вулицю та намагався втекти, проте його затримали місцеві мешканці, які стали свідками інциденту. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Що розповіли у поліції

24 серпня до поліції звернулась жінка, яка повідомила про те, що з 7-го поверху багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака чоловік виштовхав жінку, яка після падіння впала на землю і загинула.

Поліція встановила, що вбивця проживав із загиблою в орендованій квартирі.

Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, під час якого фігурант справи виштовхав жінку за межі балкону, докладаючи усіх зусиль, аби вона не втрималась та впала. Цю подію побачила перехожа, яка намагалась завадити діям чоловіка та просила його зупинитись, проте він не слухав її та продовжував свої дії,

– розповіли в поліції.

Вбивцю затримали

Поліцейські затримали 55-річного уродженця Донеччини, який це й зробив. З’ясувалось, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу.

У Києві чоловік виштовхав співмешканку з 7-го поверху: відео