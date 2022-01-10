У Києві іноземець холоднокровно зарізав знайомого трьома ударами у серце

Моторошний злочин стався на Троєщині у Києві вночі 8 січня. 37-річний зловмисник через конфлікт розправився з 52-річним чоловіком, з яким він відпочивав у ресторані.

Спіймали ймовірного вбивцю поліцейські лише через кілька днів після самого злочину. За даними слідства, вчинив криваву розправу іноземець.

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Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Якщо, звісно, його провину доведуть у суді.

Втік за межі Києва



Вбивство на Троєщині / Фото поліції Києва

Правоохоронці кажуть, що напередодні вбивства 37-річний та 52-річний чоловіки відпочивали в одному з ресторанів на вулиці Теодора Драйзера.

Коли клієнти закладу вийшли на вулицю, між ними стався конфлікт, під час якого зловмисник дістав ніж та тричі вдарив ним потерпілого точнісінько у серце.

Постраждалий миттєво помер, а вбивця втік з місця події.

Чоловіка у калюжі крові помітили перехожі, які викликали на місце події поліцію та медиків. Втім, лікарям залишилося лише констатувати смерть загиблого.

Поруч з тілом правоохоронці знайшли знаряддя вбивства. Під час проведення першочергових слідчих заходів поліцейські з'ясували особу ймовірного підозрюваного. Його знайшли та затримали у Київській області.

За фактом вбивства поліцейські відкрили кримінальне провадження та повідомили про підозру затриманому іноземцю. Незабаром суд обиратиме для нього запобіжний захід.

Дивіться відео з місця вбивства 52-річного іноземця у Києві: