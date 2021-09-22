У Києві медпрацівниця підробляла міжнародні сертифікати з вакцинації проти COVID-19

Схему виготовлення фальшивих сертифікатів з вакцинації проти COVID-19 у Києві організувала 44-річна медпрацівниця. Її допоміг реалізувати 27-річний знайомий. Зловмисників затримала кіберполіція.

Сертифікат про вакцинацію разом із внесенням даних до МОЗ коштував 6 тисяч гривень. Про це повідомили 22 вересня.

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Продавали через інтернет

Медпрацівниця створила схему видачі міжнародних сертифікатів про вакцинацію без проходження процедури. Вона діяла разом зі своїм знайомим. Чоловік у справі був посередником.

Зловмисники пропонували купити сертифікат через інтернет, а саме – у месенджері. За сертифікат з псевдовакцинації люди платили 1 500 гривень. Якщо, окрім документа, потрібно було внести дані в систему МОЗ, то послуга коштувала 6 тисяч гривень.



У Києві медпрацівниця зі знайомим підробляла сертифікати з вакцинації / Фото Нацполіції

Правоохоронці обшукали місця роботи та житла зловмисників. Вони вилучили мобільні телефони, банківські картки, зразки сертифікатів про вакцинацію та чорнові записи.

Наразі поліція розшукує людей, які скористалися послугами. Тривають слідчі дії.