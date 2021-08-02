У Києві підлітки вкрай жорстко побили літнього чоловіка та задули газовим балончиком: відео 18+

Група малолітніх заради розваги напала на перехожого. Діти застосували проти чоловіка спецзасіб та били його ногами. Сталося це 1 серпня у Голосіївському районі Києва.

Як стверджують очевидці інциденту, ніяких конфліктів у потерпілого з підлітками не було. Чоловік просто йшов по дворовій території, коли діти почали забризкувати його сльозогінним газом.

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На перехожих, які намагалися втрутитися у ситуацію, діти також кидалися.

Вже не перший напад

Судячи з запису, який зробили свідки інциденту, діти нападали на чоловіка по черзі. Вони застосовували газові балончики, відбігали та нападали знову.

Один з учасників інциденту перечепився через ногу потерпілого, та продовжив задувати його газом. Поплічники малолітнього зловмисника ззаду накинулися на чоловіка та били його ногами.

Від ударів літній постраждалий впав, а дітей розігнали дорослі.

Крім того, діти намагалися побити й жінку, яка робила їм зауваження.

Дивіться відео нападу дітей на літнього чоловіка у Києві:

У коментарях до запису, який виклали у спільноті "Київ оперативний", кияни зазначили, що ця зграя підлітків славиться своїми нападами на перехожих та своїх однолітків.

Чи зверталися місцеві жителі щодо дій дітей до поліції, наразі невідомо.

Дивіться відео масової бійки за участю підлітків у Києві: