У Києві підліток втік із дому, щоб накласти на себе руки

Почали розшукувати підлітка Богдана Вовка з Києва. Він сказав, що накладе на себе руки та втік із дому. При цьому він не взяв із собою жодних речей.

До цього хлопця підштовхнуло те, що він не вступив до омріяного вишу. Він пішов із дому на проспекті Голосіївський, 106/2.

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Що відомо про цей випадок

Парубок перед виходом із дому не взяв із собою телефон, гроші та ключі. Куди саме він попрямував – невідомо. Хлопцю приблизно 17 років (народився у 2004 році).

Про це повідомили в мережі 12 серпня та закликали всіх, хто його побачить, звертатися за номером 102. У поліції Києва наразі ще не повідомляли про оголошення в розшук.

Схожа подія, яка стала трагедією

19 липня Україну сколихнула жахлива звістка. У Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчинки, яка наклала на себе руки у дворі власного дому.

У неї виявили передсмертну записку, де дівчина написала, яка причина такого вчинку. Виявилося, що в неї зникло бажання жити, бо вона не змогла вступити до навчального закладу.



Як зрозуміти, що дитина хоче скоїти самогубство / Джерело: Психолог та соціолог для 24 каналу / Інфографіка 24 каналу