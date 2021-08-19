У Києві почали вакцинацію у "мобільних центрах": це звичайні брудні маршрутки

У Києві 19 серпня, як й будо обіцяно в КМДА, почали працювати мобільні центри вакцинації. Як виявилось, їх облаштували у звичайних жовтих "Богданах", які нібито зняли з маршруту.

На фотографіях видно, як в обдертому салоні перебуває лікар й медсестра. Там також обладнали столик, аби люди могли заповнити "згоду" на вакцинацію.

Раніше ми писали На Оболоні можна зробити щеплення від COVID-19 в автобусі

Де є такі мобільні центри

Одна така маршрутка стояла на Оболоні біля станції метро "Героїв Дніпра". Інший "пункт" розташували на Лісовому масиві біля однойменного ринку. Третя стоїть на Троєщині – вулиця Закревського, 61/2.

Вакцинація на Оболоні: фото видання "Сьогодні"

Які вакцини пропонують

Людям пропонують вколоти вакцини CoronaVac, AstraZeneca й нібито Pfizer. Мобільний центри працюватимуть з 19 по 22 серпня з 09:00 до 13:00.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

Вакцинація від коронавірусу в маршрутці на Лісовому / Фото спільноти "Лісной масив"