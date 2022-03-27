У Києві поступово відкриваються кав'ярні, СТО і магазини

Київ поступово повертається до звичного життя. Так, у столиці з кожним днем відкривається все більше магазинів, кав'ярень, а також СТО.

Як зазначають у КМДА, станом на 26 березня у Києві працювали 650 продуктових магазинів, 300 кав'ярень, а також 360 станцій технічного обслуговування автомобілів.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 5 тижня війни

Крім того, свої двері для клієнтів відкрили 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків і 33 столичні ринки та інші установи й організації.

Також нагадують, що можна за допомогою застосунку "Київ Цифровий" побачити, що зараз працює у столиці. Окремо мапа доступна за цим посиланням.

В адміністрації столиці закликають підприємців підтримувати економіку країни. Якщо ви власник закладу або іншого бізнесу у Києві – заповніть цю форму, якщо відновлюєте свою роботу. Це дозволить актуальним даним з'явитися у застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають таку можливість, працювати. Він наголосив на тому, що кожен може стати частиною економічного фронту. Сплата податків дозволяє не лише функціонувати державі, а й підтримувати належним чином українську армію.

До теми – У КМДА прокоментували ситуацію в столиці станом на ранок 27 березня – дивіться відео: