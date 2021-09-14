У Києві на Позняках чоловік з прокатним велосипедом заблокував нахабного таксиста
Джерело:"Київ оперативний"
Невдача спіткнула водія служби Uklon, який вирішив об'їхати затор на вулиці Бажана у Києві тротуаром. Під час руху забороненою для проїзду зоною дорогу йому перегородив принциповий велосипедист.
Інші водії, які їхали у заторі згідно з правилами дорожнього руху, зняли інцидент на відео. На записі видно, що проїхати тротуаром нахабному водію не давав клієнт сервісу прокату велосипедів BikeNow.
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Вчинок хлопця оцінили користувачі мережі, які зазначили, що таксиста треба карати за таке порушення якомога жорсткіше.
Тротуар перетворюється на проїзну частину
- За словами мешканців Осокорків та Позняків, після початку ремонту на Південному мості водії почали дуже часто виїжджати на тротуари аби об'їхати багатокілометрові затори.
- Через це рухатися пішохідними зонами стало небезпечно.
- Найчастіше правила в такий спосіб порушують саме таксисти.
Чим закінчилася ситуація з проїздом таксиста, невідомо. Цілком ймовірно, що водію довелося розвертати машину та їхати у потоці з іншими автомобілістами.
Дивіться відео блокування руху таксисту, який їхав тротуаром: