У Києві на Позняках чоловік з прокатним велосипедом заблокував нахабного таксиста

Невдача спіткнула водія служби Uklon, який вирішив об'їхати затор на вулиці Бажана у Києві тротуаром. Під час руху забороненою для проїзду зоною дорогу йому перегородив принциповий велосипедист.

Інші водії, які їхали у заторі згідно з правилами дорожнього руху, зняли інцидент на відео. На записі видно, що проїхати тротуаром нахабному водію не давав клієнт сервісу прокату велосипедів BikeNow.

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Вчинок хлопця оцінили користувачі мережі, які зазначили, що таксиста треба карати за таке порушення якомога жорсткіше.

Тротуар перетворюється на проїзну частину

За словами мешканців Осокорків та Позняків, після початку ремонту на Південному мості водії почали дуже часто виїжджати на тротуари аби об'їхати багатокілометрові затори.

Через це рухатися пішохідними зонами стало небезпечно.

Найчастіше правила в такий спосіб порушують саме таксисти.

Чим закінчилася ситуація з проїздом таксиста, невідомо. Цілком ймовірно, що водію довелося розвертати машину та їхати у потоці з іншими автомобілістами.

Дивіться відео блокування руху таксисту, який їхав тротуаром: