Другие водители, которые ехали в пробке согласно правилам дорожного движения, сняли инцидент на видео. На записи видно, что проехать по тротуару наглому водителю не давал клиент сервиса проката велосипедов BikeNow.

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Поступок парня оценили пользователи сети, которые отметили, что таксиста надо наказывать за такое нарушение как можно жестче.

Тротуар превращается в проезжую часть

По словам жителей Осокорков и Позняков, после начала ремонта на Южном мосту водители начали очень часто выезжать на тротуары, чтобы объехать многокилометровые пробки.

Из-за это двигаться по пешеходным зонам стало опасно.

Чаще всего правила таким образом нарушают именно таксисты.

Чем закончилась ситуация с проездом таксиста, неизвестно. Вполне вероятно, что водителю пришлось разворачивать машину и ехать в потоке с другими автомобилистами.

Смотрите видео блокирования движения таксисту, который ехал по тротуару: