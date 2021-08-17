У Києві прикрили ще одну схему продажу немовлят за кордон

У Києві поліція виявила чергову схему продажу немовлят за кордон, яку замаскували під сурогатне материнство. Її організував керівник однієї зі спеціалізованих клінік столиці.

Він підшукував українок для самотніх іноземців-чоловіків або геїв. Вони укладали фіктивний шлюб, а потім для "замовника" в Україні знаходили донора й сурогатну маму, яка й виношувала дитину.

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Сурогатне материнство – законні й незаконні програми

В Україні не дозволяють такі програми сурогатного материнства. Наше законодавство кваліфікує подібні випадки як "продаж дітей". Водночас є чимало законних програм – коли українські жінки виношують для іноземних пар дітей, оскільки вони не можуть цього зробити. Головна умова – такі пари мають бути офіційно одруженими.

, яких народжують українки,. Окрім тих випадків, коли у програму залучають донорів – у випадках якщо чоловік або його дружина не можуть взагалі мати дітей.

Послугами українських клінік користуються не тільки українці, а й громадяни Китаю, Франції, Німеччини та інших держав. В їх країнах сурогатне материнство заборонено або коштує у рази більше, ніж в Україні.

Дітей забирали в Азію

За інформацією голови Нацполіції Ігоря Клименка, вони виявили незаконну схему. Вартість програми становить 70 тисяч доларів.

Після народження дитини, її "матір" (та, що уклала фіктивний шлюб, а не сурогатна мама), відмовлялась від новонародженого, а батьки-геї (або самотній батько) вивозили їх в одну із республік Східної Азії (ймовірно йдеться про Китай).

Нам вдалося вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України,

– пише Клименко.

Він також зазначив, що сурогатне материнство в Україні необхідно врегулювати детальніше на законодавчому рівні, оскільки межа між законною програмою й торгівлею дітьми дуже тонка.

Раніше СБУ викрила аналогічну схему на Харківщині.