У Києві судитимуть колишню санлікарку, яка переїхала дівчину на пішохідному переході: відео 18+

Правоохоронці майже закінчили розслідування справи щодо гучної ДТП за участю колишньої головної санлікарки Києва Ірини Козлової. 6 серпня жінці повідомили про підозру у скоєнні аварії з потерпілими.

У поліції зазначили, що внаслідок наїзду Nissan Juke 28-річна дівчина отримала травми середньої тяжкості. За це Козловій загрожує від 51 до 85 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на термін до 3 років. Також колишню очільницю санітарно-епідеміологічної служби столиці можуть позбавити прав на 3 роки.

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Коли саме прокурори скерують обвинувальний акт до суду, наразі невідомо. Однак повідомлення про підозру в таких справах означають, що слідчі дії добігають кінця.

Що відомо про аварію за участю колишньої санлікарки Києва

ДТП сталася 1 травня на вулиці Саксаганського. Водійка Nissan повертала на заборонений сигнал світлофору, а 28-річна Наталія Дика переходила дорогу.

Машина збила жінку та проїхала по ній всіма колесами. Від наїзду потерпіла залишилася передніх зубів, отримала струс мозку, грижу хребта, травми голови, забої та рани на всьому тілі. Лише дивом їй вдалося вижити та не отримати ще більш серйозні травми.

За словами потерпілої, справу довгий час намагалися зам'яти, а сама лікарка нібито переписувала дорогу власність на родичів, аби уникнути компенсацій за скоєне.

Втім, у поліції кажуть, що провину водійки підтвердила автотехнічна експертиза. Тому жінці й повідомили про підозру через кілька місяців після аварії.

Дивіться відео за участю ексголовної санлікарки Києва (18+):

Обіцяє все компенсувати

За словами Дикої, наприкінці липня вона зустрічалася з винуватицею ДТП. Козлова при цьому пообіцяла компенсувати жінці всі витрати на лікування та матеріальні збитки. Однак лише після відповідного рішення суду.

Крім того, водійка Nissan зазначила, що суд має визначити суму моральної компенсації, оскільки це "дуже суб'єктивно". Також Козлова вже сплатила перші кошти на обстеження та маніпуляції по відновленню зубів потерпілої.