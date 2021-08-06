В полиции отметили, что в результате наезда Nissan Juke 28-летняя девушка получила травмы средней тяжести. За это Козловой грозит от 51 до 85 тысяч гривен штрафа или ограничение свободы на срок до 3 лет. Также прежнюю руководительницу санитарно-эпидемиологической службы столицы могут лишить прав на 3 года.

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Когда именно прокуроры направят обвинительный акт в суд, пока неизвестно. Однако сообщение о подозрении в таких делах означает, что следственные действия подходят к концу.

Что известно об аварии с участием бывшего санврача Киева

ДТП произошло 1 мая на улице Саксаганского. Водитель Nissan поворачивала на запрещающий сигнал светофора, а 28-летняя Наталья Дикая переходила дорогу.

Машина сбила женщину и проехала по ней всеми колесами. От наезда пострадавшая лишилась передних зубов, получила сотрясение мозга, грыжу позвоночника, травмы головы, ушибы и раны по всему телу. Лишь чудом ей удалось выжить и не получить еще более серьезные травмы.

По словам потерпевшей, дело долгое время пытались замять, а сама врач якобы переписывала дорогую собственность на родственников, чтобы избежать компенсаций за содеянное.

Впрочем, в полиции говорят, что вину водителя подтвердила автотехническая экспертиза. Поэтому женщине и сообщили о подозрении через несколько месяцев после аварии.

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Обещает все компенсировать

По словам Дикой, в конце июля она встречалась с виновницей ДТП. Козлова при этом пообещала компенсировать женщине все расходы на лечение и материальный ущерб. Однако только после соответствующего решения суда.

Кроме того, водитель Nissan отметила, что суд должен определить сумму моральной компенсации, поскольку это "очень субъективно". Также Козлова уже оплатила первые средства на обследование и манипуляции по восстановлению зубов потерпевшей.