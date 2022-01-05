У Києві вилучили партію кокаїну вартістю 5,5 мільйонів

Столичні правоохоронці затримали чотирьох зловмисників, які намагалися продати 1 кілограм кокаїну. Про це повідомили 5 січня.

Вартість забороненої речовини, яку вдалося вилучити, на чорному ринку оцінюється в 5,5 мільйонів гривень. Її відправили на експертизу.

Важливо У Києві затримали угруповання з величезною партією наркотиків

Вилучили набір речових доказів

Вдома та в автомобілях фігурантів справи про збут наркотичних засобів провели обшуки. Поліціянти вилучили власне самі наркотики, готівку, мобільні телефони, банківські картки та чернетки.

Чоловікам готують повідомлення про підозру. У разі доведення провини їм загрожує 6 – 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі досудове розслідування триває.

На Харківщині наркоділка вивів на чисту воду пес

У пункті пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, пес прикордонників знайшов наркотики в особистих речах власника одного з легковиків. Чоловік запевняв, що везе прикорм для риби – насіння, на яке вона нібито гарно клює. Однак насправді пакунок виявився висушеною коноплею.