У Києві водій BMW навмисно блокував швидку з важким хворим: обурливе відео

Водій легковика марки BMW відзначився вкрай неадекватною поведінкою ввечері 25 січня. Чоловік навмисно не поступався дорогою швидкій, яка везла важко хворого пацієнта до лікарні.

Водіння власника BMW M зафільмувала співробітниця швидкої, яка й виклала запис у соцмережу. Судячи з відео, водія легковика вкрай обурило, що швидка вирішила їхати по так званій "швидкісній" смузі.

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Поступатися дорогою спеціалізованому транспорту водій не хотів.

Провокував ДТП та загальмовував

Вчинок, який цілком міг призвести до трагедії, стався ввечері 25 січня на Великій кільцевій дорозі.

Медики швидкої намагалися якомога швидше відвезти важкого пацієнта до лікарні, для чого перелаштувалися у крайню ліву смугу.

Всі інші учасники руху заздалегідь звільнили для медиків дорогу, аби ті лише могли швидше потрапити до потрібного місця. Не зробив так лише водій BMW.

Чоловік не реагував на сирену та мигалки, які не міг не бачити та не чути. Крім того, він то розганявся, то зменшував швидкість, чим міг легко спровокувати зіткнення зі швидкою.

Варіантів перелаштуватись та надати швидкій перевагу в русі у власника "німця" було дуже багато.

Запис з неадекватним вчинком водія подивилися тисячі киян. У коментарях до допису більшість з них рішуче засудили таку поведінку "володаря доріг", а також поскаржилися на бездіяльність поліції та неможливість оштрафувати нахабного автовласника на якусь суттєву для нього суму.

Крім того, кияни зазначили, що саме серед власників BMW на дорогах можна побачити неадекватні вчинки – вони підрізають, вимагають, аби їм поступилися дорогою, а також не користуються сигналами повороту.

Дивіться відео з водієм BMW, який не давав проїхати швидкій у Києві: