Тіло загиблої монахині зачепилося за кузов маршрутки. Водій протягнув її мало не через усе місто – аж до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.
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Водія відпустили під домашній арешт
Після смертельної аварії 20 листопада 47-річного водія маршрутки №138 Віктора Шипашинова одразу ж взяли під варту. Протягом 2 місяців він перебував у СІЗО.
20 січня суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,
– зазначили у Львівській облпрокуратурі.
Наступне судове засідання щодо цієї справи запланували на лютий. Чоловіка підозрюють у "порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.
Коротко про смертельну аварію на проспекті Свободи
- На проспекті Свободи о 6:00 водій приміської маршрутки №138 повернув з вулиці Дорошенка та збив 2 монахинь на пішохідному переході.
- У той момент вони йшли на ранкову месу. Постраждалі переходили дорогу на "зелене" світло.
- На відео з місця ДТП видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
- Черниця Ольга Дуплєца загинула. Її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягнула його 5 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.
- Інша монахиня вижила, однак сильно травмувалась. Лікарі діагностували у неї вивих плеча та забій головного мозку.
- За словами водія, він не зрозумів, що збив черниць. Чоловік думав, що під кузовом був "якийсь мішок".
- Він повністю визнав свою провину. Суд 22 листопада помістив водія на 2 місяці під варту без можливості внесення застави.