Тело погибшей монахини зацепилось за кузов маршрутки. Водитель протащил ее чуть ли не через весь город – вплоть до конечной остановки на улице Джорджа Вашингтона.
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Водителя отпустили под домашний арест
После смертельной аварии 20 ноября 47-летнего водителя маршрутки №138 Виктора Шипашинова сразу же взяли под стражу. В течение 2 месяцев он находился в СИЗО.
20 января суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест,
– отметили во Львовской облпрокуратуре.
Следующее судебное заседание по этому делу запланировали на февраль. Мужчину подозревают в "нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет за решеткой.
Коротко о смертельной аварии на проспекте Свободы
- На проспекте Свободы в 6:00 водитель пригородной маршрутки №138 повернул с улицы Дорошенко и сбил 2 монахинь на пешеходном переходе.
- В тот момент они шли на утреннюю мессу. Пострадавшие переходили дорогу на "зеленый" свет.
- На видео с места ДТП видно, что мужчина на несколько секунд остановился, а потом уехал прочь.
- Монахиня Ольга Дуплеца погибла. Ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протянула его 5 километров – до конечной остановки на улице Вашингтона.
- Другая монахиня выжила, однако сильно травмировалось. В больнице диагностировали у нее вывих плеча и ушиб головного мозга.
- По словам водителя, он не понял, что сбил монахинь. Мужчина думал, что под кузовом был "какой-то мешок".
- Он полностью признал свою вину. Суд 22 ноября поместил водителя на 2 месяца под стражу без возможности внесения залога.