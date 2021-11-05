У Києві водій під наркотиками влаштував перегони з поліцією і спровокував моторошну ДТП

У Києві поліція спіймала водія у стані наркотичного сп'яніння, який, утікаючи від патрульних, спровокував моторошну аварію з перекиданням на зустрічній смузі. Крім того, порушник влетів у торгівельні намети. Пригода сталася 5 листопада.

Горе-"дрифтером" виявився 20-річний молодик. Він перебував за кермом автомобіля ВАЗ. За даними правоохоронців, в результаті автотрощі дивом ніхто не постраждав. Однак телеграм-канал Magnolia TV повідомив, нібито зловмисник наїхав на ногу продавчині фруктів і жінку довелося госпіталізувати.

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Перегони ледь не стали смертельними

Увагу правоохоронців привернув автомобіль ВАЗ, припаркований у лісопарковій зоні на Дарниці.

Однак коли чоловік побачив патруль, то швидко сів за кермо і пустився навтьоки зустрічною смугою руху.

Поліцейським довелося увімкнути сирену та проблискові маячки, однак порушник ніяк на це не відреагував.

Їдучи на шаленій швидкості, він врізався у торгові намети на Дніпровській набережній, а потім ще й зіткнувся з автомобілем Hyundai.

Від удару автівка порушника двічі перекинулася.

У Києві молодик зніс торговельні ятки і врізався в авто, втікаючи від поліції / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV

Втечу продовжив на своїх двох

Після карколомної аварії зловмисник вибрався з машини і почав утікати. Поліцейські зробили попереджувальний постріл в повітря, втім чоловік все одно не зупинився. Зрештою його затримав випадковий перехожий.

Сів за кермо "під кайфом"

Згодом на камеру журналістам хлопець зізнався, що вирішив утікати від поліції, бо мав за собою гріх: перед тим, як сісти за кермо, він вживав наркотичні речовини.

Момент гонитви поліції за неадекватом у Києві: відео

Молодик під наркотиками утікав від поліції зустрічною смугою: відео

Після аварії неадекватний молодик пустився від патрульних навтьоки: відео

Водій зізнався, що вживав наркотики перед тим, як сісти за кермо: відео